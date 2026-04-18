Agricoltura a Lanciano | innovazione e futuro tra 500 espositori

Oggi prende il via a Lanciano la 64ª edizione della Fiera Nazionale dell’Agricoltura, che si svolge nel Polo Fieristico d’Abruzzo. L’evento vede la partecipazione di circa 500 espositori provenienti da diverse regioni, offrendo una panoramica sulle novità e le tecniche del settore primario del Centro-Sud. La manifestazione si conferma come un punto di riferimento per agricoltori e operatori del comparto, attirando visitatori e aziende da tutta la zona.

Il Polo Fieristico d'Abruzzo si trasforma da oggi in un centro nevralgico per il settore primario del Centro-Sud, ospitando la 64a edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura a Lanciano. L'evento, che proseguirà fino a domenica, ha esordito con una rappresentazione artistica volta a sottolineare il legame tra la terra e il passaggio di testimone verso le nuove generazioni. Trentamila metri quadrati di spazio espositivo accolgono 500 diverse referenze, spaziando dalle macchine tecnologicamen .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agricoltura a Lanciano: innovazione e futuro tra 500 espositori Notizie correlate Inaugurata la 64^ Fiera dell'agricoltura a Lanciano tra innovazione e sostenibilità [FOTO]Il polo fieristico d'Abruzzo diventa il punto di riferimento del settore agricolo per il Centro-sud Italia. Luserna San Giovanni: 200 espositori tra agricoltura e tradizioniIl centro di Luserna San Giovanni si prepara a trasformarsi in un fulcro di scambi commerciali e tradizioni locali con la prossima edizione della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inaugurata la 64^ Fiera dell'agricoltura a Lanciano tra innovazione e sostenibilità [FOTO]; Salvitti alla Fiera di Lanciano: Innovazione e IA per settore più produttivo, innovativo e sicuro, 190 mln in campo; Fiera dell’Agricoltura 2026: Lanciano capitale del settore tra innovazione, sostenibilità e visione; Innovazione e cura della terra con Confagricoltura Abruzzo alla 64ª Fiera Nazionale dell’Agricoltura di Lanciano. Inaugurata la 64^ Fiera dell'agricoltura a Lanciano tra innovazione e sostenibilità [FOTO]L'edizione 2026 è stata aperta con una performance artistica sul dono della terra. Il presidente della Regione, Marco Marsilio: Il territorio ritrova in questa fiera la propria identità culturale ed ... chietitoday.it Al via la Fiera dell'agricoltura a Lanciano, le Asl abruzzesi scendono in campo per la prevenzioneSi inaugura venerdì 17 aprile la rassegna fieristica dedicata al settore agricolo: 30mila metri quadrati di esposizione, in programma convegni e dimostrazioni pratiche. Tutto quello che c'è da sapere ... chietitoday.it COLTIVAZIONE IN LOMELLINA La Lomellina è una terra che racconta la propria storia attraverso i campi. Qui l’agricoltura non è soltanto attività economica, ma un vero sistema culturale stratificato nei secoli, modellato dall’acqua, dall’ingegno umano e dalle t - facebook.com facebook Firenze, 17/04. Inaugurazione del 273esimo Anno Accademico dei Georgofili, la più antica accademia dell’agricoltura Sempre più iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati stanno diventando accademici, anche questo un segno di cresci x.com