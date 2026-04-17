Inaugurata la 64^ Fiera dell' agricoltura a Lanciano tra innovazione e sostenibilità FOTO

È stata inaugurata la 64ª Fiera dell'agricoltura a Lanciano, in Abruzzo, che si tiene presso il polo fieristico della città. La manifestazione si presenta come un evento di rilievo per il settore agricolo nel Centro-sud Italia, attirando espositori e visitatori da diverse regioni. La fiera si concentra su temi legati all’innovazione e alla sostenibilità, offrendo spazi dedicati a nuovi prodotti e tecnologie agricole.