Inaugurata la 64^ Fiera dell' agricoltura a Lanciano tra innovazione e sostenibilità FOTO
È stata inaugurata la 64ª Fiera dell'agricoltura a Lanciano, in Abruzzo, che si tiene presso il polo fieristico della città. La manifestazione si presenta come un evento di rilievo per il settore agricolo nel Centro-sud Italia, attirando espositori e visitatori da diverse regioni. La fiera si concentra su temi legati all’innovazione e alla sostenibilità, offrendo spazi dedicati a nuovi prodotti e tecnologie agricole.
Il polo fieristico d'Abruzzo diventa il punto di riferimento del settore agricolo per il Centro-sud Italia. Da oggi a domenica 19 aprile, i padiglioni dell'Iconicella, a Lanciano, ospitano la 64esima Fiera dell'agricoltura, luogo d'eccellenza per l'incontro tra operatori, istituzioni e.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Si parla di: Fiera dell'agricoltura 2026.
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