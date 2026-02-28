Ponticelli due minori feriti a colpi di pistola nella notte | agguato dopo lite tra giovani
Nella notte a Ponticelli, due minori sono stati feriti da colpi di pistola e trasportati all’Ospedale del Mare. Gli spari sono stati esplosi da un’auto in corsa subito dopo un episodio di lite tra giovani. La polizia sta indagando sugli eventi che hanno portato a questo agguato. Non sono stati ancora individuati i responsabili.
