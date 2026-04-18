Agguato a Arcugnano | banda armata assalta l’ex politico Filippi

Nella notte tra venerdì e sabato, ad Arcugnano, quattro uomini armati hanno fatto irruzione nella casa di un ex parlamentare e imprenditore locale. L’assalto è stato pianificato e ha coinvolto un gruppo di persone con armi, causando grande sconcerto nella comunità. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso, mentre le indagini cercano di chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un’aggressione violenta e pianificata ha scosso la quiete di Arcugnano nella notte tra venerdì e sabato, quando una banda di quattro uomini ha assaltato la residenza dell’imprenditore ed ex parlamentare leghista Alberto Filippi. Il gruppo, agendo nell’oscurità della vegetazione circostante, ha teso un agguato proprio nel momento del rientro del proprietario, trasformando l’abitazione in un luogo di prigionia per lui e la sua famiglia. L’azione criminale è stata fulminea: i malviventi, che si muovevano con estrema cautela tra il buio e il verde della proprietà, hanno intercettato l’uomo davanti all’area dedicata al garage. Dopo averlo colpito fisicamente, i quattro soggetti incappucciati e armati lo hanno costretto a entrare in casa, dove la moglie e le figlie sono state colte di sorpresa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agguato a Arcugnano: banda armata assalta l’ex politico Filippi Notizie correlate Banda armata di kalashnikov assalta un portavalori, poi spara ai carabinieriScene da film oggi, 9 febbraio, sulla superstrada Brindisi-Lecce all'altezza dello svincolo di Tuturano. Leggi anche: Camuffati da forze dell'ordine, banda armata assalta portavalori sulla statale