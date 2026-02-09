Camuffati da forze dell' ordine banda armata assalta portavalori sulla statale

Da brindisireport.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sulla strada statale a Brindisi, una banda armata ha messo a segno un assalto violento. Camuffati da forze dell’ordine, i malviventi hanno bloccato e assaltato due furgoni portavalori. Hanno poi posizionato un autocarro di traverso sulla carreggiata e l’hanno dato alle fiamme, creando caos e paura tra gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti gli agenti, ma i banditi sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

BRINDISI - Autocarro posizionato di traverso sulla statale e dato alle fiamme. Malviventi a volto travisato bloccano e assaltano due furgoni portavalori. È quanto accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, sulla superstrada che collega Brindisi a Lecce, all'altezza di Tuturano. Il.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Brindisi Portavalori

Banda armata di kalashnikov assalta un portavalori, poi spara ai carabinieri

Far west sulla Statale 16: commando assalta portavalori, erano armati di fucili e kalashnikov

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Brindisi Portavalori

Argomenti discussi: Il governo italiano ha approvato un nuovo decreto sicurezza; Cocaina tra i gettoni e crack nel reggiseno: i nascondigli dello spaccio tra Labaro e corso Francia; Il vademecum del corteo: Maalox, telefoni spenti e vestiti da buttare. Non fidarti di nessuno; Coltelli nel decreto sicurezza: siamo alla follia.

camuffati da forze dellRifiuti camuffati da ricambi e spediti all’estero, bloccato a Cuneo un carico pronto a partireL’attenzione degli investigatori si è concentrata su una spedizione ritenuta anomala. Il container, pronto per l’imbarco, risultava formalmente in regola. Alla dogana erano state dichiarate parti di ... giornalelavoce.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.