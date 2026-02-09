Camuffati da forze dell' ordine banda armata assalta portavalori sulla statale

Questa mattina sulla strada statale a Brindisi, una banda armata ha messo a segno un assalto violento. Camuffati da forze dell’ordine, i malviventi hanno bloccato e assaltato due furgoni portavalori. Hanno poi posizionato un autocarro di traverso sulla carreggiata e l’hanno dato alle fiamme, creando caos e paura tra gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti gli agenti, ma i banditi sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

BRINDISI - Autocarro posizionato di traverso sulla statale e dato alle fiamme. Malviventi a volto travisato bloccano e assaltano due furgoni portavalori. È quanto accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, sulla superstrada che collega Brindisi a Lecce, all'altezza di Tuturano.

