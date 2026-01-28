Così ho conosciuto Whoopi Goldberg poi lei ha iniziato a guardare Un Posto al Sole a mia insaputa e mi ha chiamato per chiedermi di partecipare | Patrizio Rispo racconta

Patrizio Rispo rivela di aver incontrato l’attrice americana durante una sua visita in Italia. Rispo spiega che Goldberg, senza che lui se lo aspettasse, ha iniziato a guardare “Un posto al sole” e un giorno lo ha chiamato per chiedergli di partecipare alla soap. La presenza di Goldberg, famosa per i suoi ruoli a Hollywood, ha sorpreso tutti i fan della serie, soprattutto perché ha deciso di interpretare il personaggio di Eleonor Prince, apparso negli ultimi episodi.

Chi segue “ Un posto al sole ” sa che da qualche giorno, precisamente dallo scorso venerdì, negli episodi compare un nuovo personaggio, quello di Eleonor Prince, interpretato dall’attrice americana Whoopi Goldberg. Non capitano così di frequente incursioni di attori stranieri in prodotti italiani, specialmente per una soap come “ Un posto al sole ”, e soprattutto che a prestarsi sia un’attrice premio Oscar – Goldberg lo vinse come miglior attrice non protagonista per “ Ghost ”. Cosa ha spinto dunque l’attrice a venire a recitare in Italia? A spiegarlo è stato uno storico componente del cast della soap di Rai 3, Patrizio Rispo, interprete da ormai quasi trent’anni del personaggio di Raffaele Giordano, storico portiere di palazzo Palladini, attorno a cui ruotano tutte le vicende della serie.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Whoopi Goldberg

Patrizio Rispo rivela come ha convinto Whoopi Goldberg a partecipare a Un posto al sole, sottolineando l’interesse mostrato dai reparti Rai.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Whoopi Goldberg in Un Posto Al Sole Il crossover che non ci aspettavamo. #BlingRingShow - Ep. 4

Ultime notizie su Whoopi Goldberg

Argomenti discussi: A 'Un Posto al sole' arriva Whoopi Goldberg: Il set? Come una vacanza in un Paese che amo; Patrizio Rispo racconta il suo colpo da maestro: Ecco come ho portato Whoopi Goldberg a Un posto al sole; Whoopi Goldberg: Un posto al sole mi ha ricordato perché amo recitare. Mi sento troppo vecchia. Le parole su Valentino e Papa Francesco.

Così ho conosciuto Whoopi Goldberg, poi lei ha iniziato a guardare Un Posto al Sole a mia insaputa e mi ha chiamato per chiedermi di partecipare: Patrizio Rispo raccontaL'attore ha rivelato come la star di Hollywood ha iniziato a guardare la soap di Rai 3 e ha deciso di parteciparvi nel ruolo di Eleonor Prince ... ilfattoquotidiano.it

Patrizio Rispo racconta il suo colpo da maestro: Ecco come ho portato Whoopi Goldberg a Un posto al soleA La volta buona, Patrizio Rispo ha raccontato come è riuscito a convincere Whoopi Goldberg a partecipare a Un posto al sole: È rimasta colpita ... fanpage.it

Sapete che il nome d'arte di Whoopi Goldberg nasce da un giocattolo che viene usato per fare scherzi "rumorosi" Lo ha confermato lei stessa in alcune interviste e ha raccontato anche perché tutti iniziarono a chiamarla Whoopi - facebook.com facebook

#upas: perché non apprezziamo fino in fondo l'ingresso di Whoopi Goldberg x.com