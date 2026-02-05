Eugenia Carfora la preside di Caivano condannata a risarcire docente | lo escluse dalle graduatorie

Eugenia Carfora, preside di Caivano, dovrà pagare circa 16mila euro a un docente. La causa nasce dal fatto che, con un suo decreto, il professore è stato escluso dalle graduatorie per le supplenze. La decisione arriva dopo una condanna che ribadisce come le scelte della dirigente abbiano influito sul suo percorso professionale.

La dirigente scolastica, la cui storia ha ispirato la fiction "La Preside", deve risarcire con circa 16mila euro un professore che, con un suo decreto, è stato depennato dalle graduatorie per le supplenze.🔗 Leggi su Fanpage.it

La preside Eugenia Carfora è stata condannata a pagare 16 mila euro.

