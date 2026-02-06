eugenia carfora la preside di caivano condannata a risarcire con 16mila euro un docente

Eugenia Carfora, preside di Caivano, deve pagare 16mila euro a un docente. La decisione arriva dopo una causa legale avviata dall’insegnante. La sentenza stabilisce che la preside ha responsabilità in una vicenda contestata. Ora si attende la definizione ufficiale della somma e gli eventuali effetti sulla scuola.

Eugenia Carfora, la nota preside di Caivano, è stata condannata a risarcire un professore con 16mila euro. Il Tribunale di Napoli Nord ha accettato parzialmente il ricorso dell'insegnante Il Tribunale civile di Napoli Nord ha condannato la dirigente scolastica dell’istituto Morano di Caivano, Eugenia Carfora al risarcimento di una multa di 16mila euro un docente. La sua colpa sarebbe quella di aver escluso un insegnante dalla graduatoria per le supplenze. La notizia è balzata alla cronaca poiché Carfora è diventata celebre grazie alla serie La Preside, dove Luisa Ranieri mette in luce la sua storia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il Tribunale civile di Napoli Nord ha preso una decisione importante: ha detto che il decreto di depennamento firmato dalla preside Eugenia Carfora dell’istituto Morano di Caivano non era valido.

Eugenia Carfora, preside di Caivano, dovrà pagare circa 16mila euro a un docente.

