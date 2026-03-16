Un magistrato ha deciso di affidare i figli a un’altra famiglia, citando problemi relazionali legati alla loro assenza scolastica. La decisione è stata presa dopo un procedimento giudiziario che ha coinvolto anche assistenti sociali. La vicenda riguarda una famiglia del bosco e si concentra sulle difficoltà emerse nei rapporti familiari e sulla mancanza di frequenza scolastica dei minori.

Il magistrato che ha tolto i figli alla famiglia del bosco parla di problemi relazionali dovuti alla mancata frequentazione della scuola. Eppure, l’insegnamento parentale è legale. E un piccolo allontanato dalla madre avrà molta più difficoltà a stringere legami sociali. Nel diritto romano bona fide assumeva il significato di comportamento leale e onesto nell’esecuzione degli impegni e obblighi assunti. La buona fede, in senso meno grandioso, è invece lo stato psicologico di un soggetto che ha la convinzione di agire in maniera corretta e ignora di ledere i diritti altrui. La dottoressa Cecilia Angrisano è il magistrato che ha tolto i tre figli ai genitori del bosco, i genitori che hanno osato sottrarre i loro bambini alla follia del mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Una legge freni tribunali e assistenti sociali

Articoli correlati

Servizi sociali: assunte 4 nuove assistenti sociali per rafforzare il welfare cittadinoIl Comune di Taranto assume quattro nuove figure professionali con profilo di funzionario Assistente Sociale, tramite procedura di mobilità, e grazie...

Gli assistenti sociali si scordano dei nonniNella specie umana, la menopausa rappresenta un fenomeno biologico peculiare, caratterizzato dalla cessazione della fertilità femminile in età...

He Lost His Front Brake! #motorcycle #motorcyclecrash #motorcycletips #shorts

Aggiornamenti e contenuti dedicati a legge freni

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, i giudici allontanano la madre dai figli; La riforma della giustizia morbida di David Lammy dei processi con giuria è sostenuta dai parlamentari nel primo ostacolo alla Camera dei Comuni dopo che il deputato laburista ha condannato i freni al discorso emotivo sull’essere stuprata.

Tribunale cancella 17,5 milioni di debiti a una famiglia di costruttori: la legge anti-suicidi salva gli imprenditori caduti in disgraziaDebiti cancellati per 17,5 milioni da una sentenza del Tribunale di Bergamo. Tira un sospiro di sollievo una storica famiglia di costruttori lombardi travolta da fallimenti di committenti e ... corriereadriatico.it