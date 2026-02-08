Ma come… Affari Tuoi il gesto di Stefano De Martino verso Herbert Ballerina | gelo

Durante la puntata di sabato 7 febbraio di Affari tuoi, Stefano De Martino ha fatto un gesto che ha lasciato tutti senza parole nei confronti di Herbert Ballerina. Il clima si è fatto subito teso, con un silenzio imbarazzante che ha preso il posto delle risate. La scena ha sorpreso il pubblico, che si aspettava solo momenti di leggerezza, ma si è trovato davanti a una freddezza inaspettata.

La puntata di Affari tuoi andata in onda sabato 7 febbraio ha regalato al pubblico dell’access prime time di Rai 1 una serata ricca di ironia, gag improvvisate e tensione fino all’ultimo pacco. Tra siparietti comici in studio e una partita giocata sul filo del rischio, il game show condotto da Stefano De Martino ha confermato la sua formula capace di mescolare leggerezza e suspense. Ad aprire la serata è stato Herbert Ballerina, presenza fissa del programma, che questa volta si è presentato con un tono insolitamente serio: “Buonasera a tutti, Herbert Ballerina da Campobasso. Io sono un attore”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Affari Tuoi

Herbert Ballerina ritorna ad Affari Tuoi dopo una settimana di assenza, confermando la sua presenza nel programma.

Ultime notizie su Affari Tuoi

Affari Tuoi, De Martino show: incidente e bacio a Martina. Poi taglia la puntata (ma Gerry Scotti lo sorprende)Affari Tuoi dura meno del solito e la concorrente festeggia grazie al pacco nero. Ecco cosa è successo nella puntata di sabato 31 gennaio 2026. libero.it

Ad Affari tuoi Irene ha il pacco da 300mila euro ma accetta il cambio: come è finita la partitaLa puntata di Affari tuoi di lunedì 2 febbraio. Ha giocato Irene, concorrente della regione Marche, con la sorella Giulia ... fanpage.it

Guendalina Bianchetti vince 15.000 euro ad Affari Tuoi su RAI 1 facebook