Ma come… Affari Tuoi il gesto di Stefano De Martino verso Herbert Ballerina | gelo
Durante la puntata di sabato 7 febbraio di Affari tuoi, Stefano De Martino ha fatto un gesto che ha lasciato tutti senza parole nei confronti di Herbert Ballerina. Il clima si è fatto subito teso, con un silenzio imbarazzante che ha preso il posto delle risate. La scena ha sorpreso il pubblico, che si aspettava solo momenti di leggerezza, ma si è trovato davanti a una freddezza inaspettata.
La puntata di Affari tuoi andata in onda sabato 7 febbraio ha regalato al pubblico dell’access prime time di Rai 1 una serata ricca di ironia, gag improvvisate e tensione fino all’ultimo pacco. Tra siparietti comici in studio e una partita giocata sul filo del rischio, il game show condotto da Stefano De Martino ha confermato la sua formula capace di mescolare leggerezza e suspense. Ad aprire la serata è stato Herbert Ballerina, presenza fissa del programma, che questa volta si è presentato con un tono insolitamente serio: “Buonasera a tutti, Herbert Ballerina da Campobasso. Io sono un attore”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
