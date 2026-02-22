Affari Tuoi puntata super veloce e un De Martino scatenato | Trita l’assegno!

Stefano De Martino ha portato energia e rapidità nella puntata di Affari Tuoi del 21 febbraio, causa la contemporanea messa in onda dell’Eredità – Sfida tra Giganti. La trasmissione è stata più breve del solito, con il conduttore che ha incoraggiato i concorrenti a giocare in modo deciso e veloce. Durante la puntata, De Martino ha esortato uno dei partecipanti a “tritare l’assegno” con entusiasmo. La serata si è conclusa con numerosi colpi di scena improvvisi.

Anche sabato 21 febbraio è andato in onda l'imperdibile appuntamento con la punta di diamante dell'access prime time di Rai1, Affari Tuoi: questa volta però Stefano De Martino ha dovuto accelerare i tempi per lasciare spazio all' Eredità – Sfida tra Giganti, trasformando la serata in una puntata flash ricca di colpi di scena. Accanto a lui come sempre anche Herbert Ballerina, ormai ufficialmente sua spalla comica, e la ballerina Martina Miliddi, new entry da qualche mese. Nella puntata del sabato il conduttore è riuscito a rendere ancora più avvincente e divertente il programma scatenandosi con il protagonista della serata, il concorrente Luca da Genova. Nella puntata flash di Affari Tuoi del 21 febbraio, Luca da Genova ha rifiutato diverse offerte del Dottore, rischiando di fare una "partita perfetta".