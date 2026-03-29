Durante la Settimana Santa, il programma televisivo Affari Tuoi subirà due interruzioni nella programmazione. Stefano De Martino, conduttore del programma, non sarà presente in queste date e le trasmissioni non verranno trasmesse nelle giornate specificate. La modifica si verifica in coincidenza con le festività, senza ulteriori spiegazioni ufficiali riguardo alle motivazioni di queste sospensioni.

Cambio di programmazione per Affari Tuoi nel palinsesto di mamma Rai. Non una, ma due pause scandiranno la Settimana Santa 2026, come piccoli silenzi tra una storia e l’altra. Dopo lo stop di giovedì 26 marzo, e la messa in onda anticipata del giorno successivo, Stefano De Martino si prepara a concedersi ulteriori due momenti di pausa. E le ragioni, questa volta, sono molto diverse tra loro. Vediamo allora cosa attende il pubblico della trasmissione dei pacchi più amata d’Italia. Il successo di Affari Tuoi continua a crescere, puntata dopo puntata. De Martino si conferma una presenza solida per la rete ammiraglia, capace di accompagnare il pubblico tra emozioni autentiche e colpi di scena. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cambio programmazione Affari Tuoi, doppio stop per Stefano De Martino nella Settimana Santa

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