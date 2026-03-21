L’aeroporto di Napoli ha concluso il 2025 con 13,3 milioni di passeggeri, segnando un aumento del 5% rispetto all’anno precedente e stabilendo un nuovo record storico. In vista, è prevista l’apertura di un secondo terminal per far fronte alla crescita del traffico aereo. Questo risultato si aggiunge ai numeri di un anno caratterizzato da un traffico in costante aumento.

L’Aeroporto di Napoli ha chiuso il 2025 con 13,3 milioni di passeggeri, registrando un incremento del 5% rispetto al 2024 e stabilendo così il nuovo record storico. Particolarmente rilevante la componente internazionale, che ha raggiunto quota 9,8 milioni di viaggiatori, mentre il traffico nazionale si è attestato a 3,5 milioni di passeggeri. Nel periodo di maggiore operatività, lo scalo offre collegamenti diretti verso oltre 120 destinazioni in 40 Paesi, coprendo le maggiori città italiane e le capitali europee, con voli giornalieri verso i principali hub che consentono, con un solo transito, di raggiungere qualsiasi destinazione in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Numeri da record per l’aeroporto . In arrivo il secondo terminal

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