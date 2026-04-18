Aeroporti la nuova legge regionale incassa il sì di Legacoop | Benefici importanti per la Romagna

Da forlitoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato definitivamente una nuova legge regionale dedicata alla gestione del sistema aeroportuale, coinvolgendo gli scali di Bologna, Forlì, Rimini e Parma. La normativa mira a riorganizzare i flussi e le competenze tra gli aeroporti della regione. Legacoop ha espresso il proprio sostegno alla legge, evidenziando che questa potrebbe portare benefici rilevanti per la zona della Romagna.

L’Assemblea legislativa ha dato il via libera definitivo alla nuova legge regionale per la gestione del sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna, un provvedimento che punta a riorganizzare i flussi e le competenze degli scali di Bologna, Forlì, Rimini e Parma. La riforma introduce una cabina di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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