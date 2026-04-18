Aeroporti la nuova legge regionale incassa il sì di Legacoop | Benefici importanti per la Romagna

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato definitivamente una nuova legge regionale dedicata alla gestione del sistema aeroportuale, coinvolgendo gli scali di Bologna, Forlì, Rimini e Parma. La normativa mira a riorganizzare i flussi e le competenze tra gli aeroporti della regione. Legacoop ha espresso il proprio sostegno alla legge, evidenziando che questa potrebbe portare benefici rilevanti per la zona della Romagna.

L’Assemblea legislativa ha dato il via libera definitivo alla nuova legge regionale per la gestione del sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna, un provvedimento che punta a riorganizzare i flussi e le competenze degli scali di Bologna, Forlì, Rimini e Parma. La riforma introduce una cabina di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Aeroporti: "La nuova legge regionale? Gravi criticità ambientali e climatiche, è un sussidio ai combustibili fossili"“La nuova legge regionale sul sistema aeroportuale e logistico dell’Emilia-Romagna (n.

Aeroporti e nuovi voli, 2 milioni per eliminare l’addizionale. Ma è scontro sulla nuova legge regionaleRimini, 12 marzo 2026 – Sempre più voli a Rimini e negli altri scali minori, Forlì e Parma.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Nel blu dipinto di blu. Nuova legge regionale sugli aeroporti. Con polemica; Al via la rete degli aeroporti, approvata la legge regionale. Intercetteremo nuovi voli e farà bene anche al nostro turismo; Aeroporti, nuova legge regionale: cosa cambia per Parma tra voli, logistica e investimenti; Aeroporti, CNA Forlì-Cesena: la nuova legge regionale è un’opportunità da declinare in passi concreti per il Ridolfi.

Legacoop Romagna. Nuova legge sugli aeroporti: un’opportunità concreta per la crescita della RomagnaLegacoop Romagna accoglie con favore la nuova legge regionale sugli aeroporti, che apre opportunità importanti anche per il territorio romagnolo. La ... ravennanotizie.it

Emilia Romagna: via libera alla legge che mette in rete gli aeroporti minoriUna rete integrata, che superi la logica della competizione isolata a favore di una visione di insieme: questo l'obiettivo che emerge dalla nuova ... travelquotidiano.com

L’Emilia-Romagna ha una propria legge sugli aeroporti regionali, per sostenere attrattività, intermodalità e sviluppo sostenibile. Una norma che consentirà di dare avvio a una pianificazione e strategia di lungo periodo, che vedrà di tutti gli scali – Bologna, Par facebook

I 10 aeroporti più trafficati del mondo secondo l’ultima classifica globale di @ACIWorld x.com