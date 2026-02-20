Intesa Gesac-Aeroitalia Salerno decolla | Milano Torino Genova e Trieste tra le nuove destinazioni

A causa di un nuovo accordo tra Aeroitalia e Gesac, l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi amplia i suoi collegamenti. La partnership permette di aggiungere rotte verso Milano, Torino, Genova e Trieste, offrendo più opzioni ai viaggiatori locali. L’obiettivo è facilitare gli spostamenti tra il Cilento e le principali città italiane, migliorando l’accessibilità della zona. Il potenziamento dei voli arriva in un momento in cui l’aeroporto cerca di attrarre più passeggeri, puntando anche sull’aumento di frequenze e servizi. L’iniziativa coinvolge anche la promozione turistica della regione.

Aeroitalia e Gesac annunciano l’avvio di un importante accordo di partnership “finalizzato a rafforzare e diversificare l’offerta di collegamenti aerei dall’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, porta d’accesso privilegiata al Cilento e a tutta la Campania”. L’intesa, si legge in una nota, “è finalizzata a rispondere alle esigenze di mobilità di residenti, imprese e turisti, con l’obiettivo di sostenere la crescita del territorio e consolidarne la vocazione di destinazione turistica di eccellenza”. Le nuove rotte. Il piano prevede il posizionamento di un aeromobile basato e l’attivazione di 19 frequenze settimanali operate con Embraer 190 da 100 posti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

