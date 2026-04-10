Brunello Cucinelli il fatturato decolla | sfiorati i 370 milioni di euro in soli tre mesi

Nel primo trimestre del 2026, la casa di moda ha registrato un aumento del fatturato del 14%, raggiungendo circa 370 milioni di euro. I ricavi complessivi superano i 300 milioni di euro, secondo quanto comunicato dal Consiglio di amministrazione. I dati riguardano un periodo di tre mesi e mostrano una crescita significativa rispetto ai trimestri precedenti. La società ha confermato i numeri durante l’ultima riunione del consiglio.

Un fatturato in crescita del +14% e ricavi complessivi per oltre 300 milioni di euro. Questi i dati emersi dal fatturato del primo trimestre del 2026 esaminato dal Cda della casa di moda Brunello Cucinelli.Un 2026 iniziato, quindi, in un clima favorevole soprattutto per il canale retail che ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Brunello Cucinelli vola, nel 2025 fatturato di 1408 milioni di euro Leggi anche: Salvini, il garbato. Con Brunello Cucinelli a Roccaraso Temi più discussi: Cucinelli, fatturato trim1 +14% grazie alla forte domanda Americhe e Asia; Brunello Cucinelli: nel Q1 ricavi in crescita dell’8,1%, trainati da America e Asia; Brunello Cucinelli, +8,1% i ricavi nel 1° trimestre 2026; Titoli sotto la lente a Piazza Affari: Brunello Cucinelli, Leonardo, Unicredit. Brunello Cucinelli, ricavi trimestrali oltre le attese e guidance confermataOraFinanza - Piovono acquisti su Brunello Cucinelli dopo la trimestrale diffusa ieri a mercato chiuso, caratterizzata da numeri oltre le previsioni degli analisti e dalla conferma delle previsioni per ... it.investing.com Cucinelli, ricavi primo trimestre 2026 superano i 369 milioni (+14% a cambi costanti)(Teleborsa) - Brunello Cucinelli ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi complessivi pari a 369,1 milioni di euro, in crescita del 14,0% a cambi costanti (+8,1% a cambi correnti). Brunello Cucine ... borsa.corriere.it Tregua con l’Iran, Brunello Cucinelli star in Borsa con un rimbalzo record http://ow.ly/O0Jt106wXyf #tuttoggi #Cronaca - facebook.com facebook