C’è una cosa… Garlasco l’annuncio di Roberta Bruzzone a Quarto Grado | pronta una sua consulenza

Roberta Bruzzone torna a parlare sull’omicidio di Chiara Poggi. La criminologa ha annunciato che fornirà una sua consulenza, riaccendendo le discussioni sulla condanna definitiva di Alberto Stasi. Bruzzone ha lasciato trasparire di avere nuove considerazioni e si prepara a intervenire nel caso, che da anni tiene sotto i riflettori l’intera comunità di Garlasco.

Roberta Bruzzone è tornata a intervenire sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, riaccendendo il dibattito attorno alla condanna definitiva di Alberto Stasi. La criminologa ha spiegato di aver svolto un’analisi approfondita degli atti processuali, soffermandosi in particolare su uno degli elementi ritenuti centrali nel percorso giudiziario: la perizia sulla camminata attribuita a Stasi. Un lavoro, ha chiarito, che avrebbe fatto emergere ulteriori criticità e incongruenze rispetto alla versione fornita dall’ex fidanzato della vittima, aspetti che non sarebbero mai stati messi in evidenza né nella sentenza né nel racconto mediatico del processo, ma che a suo avviso rafforzerebbero l’impianto accusatorio già accolto dai giudici.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Quarto Grado. . "Ci sono almeno due passaggi nel racconto di Stasi che sono impossibili" La criminologa Roberta Bruzzone anticipa a #Quartogrado lo studio che poi sottoporrà alla parte civile - facebook.com facebook

Roberta Bruzzone: “Ho lasciato Ore 14 perché è venuta meno l’amicizia con Milo Infante, era come un fratello” x.com