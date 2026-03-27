Perché non sarò a Quarto Grado L’annuncio di Roberta Bruzzone al pubblico | Notizie clamorose

Roberta Bruzzone ha annunciato di non partecipare alla prossima puntata di Quarto Grado, programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete Quattro. La psicologa ha comunicato questa decisione al pubblico attraverso un messaggio in cui ha anticipato notizie clamorose. L’annuncio è arrivato poco prima della messa in onda della nuova puntata.

“Non sarà a Quarto Grado”. Roberta Bruzzone spiazza il pubblico con un annuncio che arriva poco prima della nuova puntata del programma di Gianluigi Nuzzi su Rete Quattro. La criminologa ha pubblicato sui social un messaggio enigmatico, parlando di sviluppi importanti legati a una vicenda che la riguarda direttamente. Toni netti, ma senza entrare nei dettagli: “è una cosa personale”, ha lasciato intendere, alimentando curiosità e attesa tra chi la segue. “Nel corso della serata – ha aggiunto Bruzzone – andrà in onda una mia intervista in cui emergono novità molto importanti, su più fronti che mi riguardano direttamente. E fidatevi, alcune cose meritano davvero attenzione“. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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