Gaiano tentato furto alla casa alloggio La Collina | avvelenato e ucciso il cane della pet therapy
A Gaiano, un tentato furto alla casa alloggio “La Collina” si è trasformato in tragedia quando il cane di pet therapy, che aiutava i giovani, è stato avvelenato e ucciso. L’uomo ha cercato di entrare, ma qualcosa è andato storto e il cane è stato colpito da veleno. La comunità si è subito mobilitata per trovare il responsabile. La perdita del cane ha lasciato un vuoto grande tra gli operatori e i ragazzi che ogni giorno beneficiano della presenza dell’animale. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella zona.
Un episodio che scuote Gaiano e colpisce una realtà sociale che ogni giorno accoglie ragazzi con fragilità. Nella serata di ieri la casa alloggio “La Collina” è stata presa di mira da ignoti per un tentato furto: secondo quanto riferito dalla struttura, nessuno è riuscito ad entrare e non sarebbe stato sottratto nulla. Il bilancio, però, resta drammatico. Nel corso dell’azione, i malviventi avrebbero avvelenato e ucciso il cane della casa alloggio, un animale che non era soltanto un “guardiano”, ma un punto di riferimento nella quotidianità degli ospiti e parte integrante dei percorsi di pet therapy.🔗 Leggi su Zon.it
