Gaiano tentato furto alla casa alloggio La Collina | avvelenato e ucciso il cane della pet therapy

A Gaiano, un tentato furto alla casa alloggio “La Collina” si è trasformato in tragedia quando il cane di pet therapy, che aiutava i giovani, è stato avvelenato e ucciso. L’uomo ha cercato di entrare, ma qualcosa è andato storto e il cane è stato colpito da veleno. La comunità si è subito mobilitata per trovare il responsabile. La perdita del cane ha lasciato un vuoto grande tra gli operatori e i ragazzi che ogni giorno beneficiano della presenza dell’animale. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella zona.