Charli XCX archivia la Brat Summer e si immerge nella nebbia di Wuthering Heights | pubblicato il soundtrack album

Charli XCX ha annunciato la fine della sua lunga Brat Summer e ha pubblicato il suo nuovo album, Wuthering Heights, alle 00:00 di questa notte. La cantante britannica, nota per il suo stile eclettico, ha scelto di immergersi nella nebbia evocativa del celebre brano dei Kate Bush, dando così il via a una nuova fase artistica. Questa uscita segna il suo settimo disco in studio, distribuito da Atlantic Records, e si distingue per la sua atmosfera più cupa e riflessiva rispetto ai lavori precedenti.

La lunga Brat Summer di Charli XCX sembra essere infine giunta al termine. Allo scoccare della mezzanotte, la cantautrice britannica ha rilasciato Wuthering Heights, il suo settimo disco in studio, pubblicato per Atlantic Records. Come il titolo suggerisce, si tratta di un soundtrack album, realizzato per l'omonimo film diretto da Emerald Fennell, ora in sala. Tra le dodici tracce, vi sono naturalmente le già pubblicate Wall Of Sound, Chains Of Love e House, con la partecipazione del co-fondatore dei Velvet Underground John Cale. Sky Ferreira è invece ospite nel brano Eyes of the World, che campiona Don't Delete The Kisses di Wolf Alice.