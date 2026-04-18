Addio ad Alex | proposta spartitraffico per fermare le manovre killer

Un giovane di 20 anni è morto mercoledì 15 aprile in un incidente stradale vicino a un distributore di carburante sulla provinciale 161. L’incidente ha portato un responsabile a visitare il punto esatto dello scontro per valutare possibili interventi che possano prevenire future manovre pericolose. La vittima è stata identificata come un residente di Bibiana. La zona coinvolta si trova in prossimità di un’area di servizio.

Il tragico evento che ha strappato la vita ad Alex Santangelo, il ventenne di Bibiana deceduto mercoledì 15 aprile in prossimità dell’area di servizio Oli-Car sulla provinciale 161, ha spinto Nico Marinelli a un sopralluogo diretto sul luogo del sinistro. Venerdì 17 aprile, il presidente del gruppo motociclistico Tre Merli Sotto Shock si è recato nel punto esatto della dinamica, dove l’infrazione commessa da un’automobilista ha causato la morte del giovane pilota mentre percorreva la strada in moto. Le criticità rilevate nel tratto stradale vicino al distributore. Durante l’ispezione effettuata sul campo, Nico Marinelli ha evidenziato come quel particolare segmento di carreggiata sia teatro di costanti violazioni delle norme del codice della strada.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio ad Alex: proposta spartitraffico per fermare le manovre killer Notizie correlate Addio ad Alex Manninger, parla l’ex compagno Zdenek GrygeraLa scomparsa di Alex Manninger ha lasciato senza parole tutto il calcio italiano, il portiere austriaco ha perso la vita in un incidente a 48 anni. Leggi anche: Tommaso Zorzi torna single, addio ad Alex Di Giorgio Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Addio a Manninger, una meteora a Brescia ma sempre con il sorriso; Alex Froio lascia Pianezza. Nel suo futuro, tra Barcanova e Alpignano, dovrebbe esserci l'Academy Lascaris; Lutto nel mondo del calcio: addio ad Alexander Manninger. Il cordoglio della Lazio; Thuram, offerta concreta alla Juve in estate: rischio addio. Addio a Laura Balbo, pioniera dei gender studies e ministra delle Pari opportunità x.com ADDIO A OSCAR «Caserta è un pezzo di vita. Una cosa mi è sempre rimasta impressa: "O surdato 'nnamurato", canzone che la nostra tifoseria intonava tutte le partite. Ho ancora i brividi». Caserta perde il suo eroe. Mai dimenticato, e che mai potrà esserlo. facebook