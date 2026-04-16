L’ex portiere austriaco, noto per la sua carriera nel calcio, è deceduto a 48 anni in un incidente. La notizia ha suscitato grande sorpresa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Un ex compagno ha espresso parole di cordoglio, confermando la tragica perdita. La notizia si è diffusa rapidamente e ha portato alla memoria le tappe più significative della sua carriera sportiva.

La scomparsa di Alex Manninger ha lasciato senza parole tutto il calcio italiano, il portiere austriaco ha perso la vita in un incidente a 48 anni. Ne ha parlato l’ex compagno Zdenek Grygera. Il calciatore era tornato a vivere in Austria da anni alla fine della sua carriera da professionista nel calcio che lo aveva visto giocare in Italia in club come Fiorentina, Juventus, Siena, Torino, Brescia e Bologna. Il suo ex compagno alla Juventus, e compagno di stanza, Zdenek Grygera lo ha ricordato così ai microfoni di JuveLive.it: “Ho scoperto adesso, sono distrutto. Ho sentito subito Pavel e Giorgio, è una notizia tragica. Siamo stati insieme un anno in camera alla Juventus, era una bravissima persona e un grande amico ed è ancora più difficile.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio ad Alex Manninger, parla l’ex compagno Zdenek Grygera

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