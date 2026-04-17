Claudio Pompei morto il ristoratore di Tarquinia | addio all' anima del Velcamare

È venuto a mancare Claudio Pompei, noto imprenditore e ristoratore di Tarquinia. Conosciuto come “Zì Claudio”, era alla guida del ristorante Velcamare, diventato un punto di riferimento per la cucina locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore gastronomico e per la comunità della città, dove era considerato una figura di spicco. La sua morte è stata comunicata nelle ultime ore.

È morto Claudio Pompei, imprenditore e ristoratore tra i più conosciuti e apprezzati di Tarquinia. Con “Zì Claudio”, come era conosciuto da tutti, se ne va l'anima e il volto del ristorante Velcamare e uno dei simboli più autentici della tradizione gastronomica locale.La storica attività di via.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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