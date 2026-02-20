Morto Ubaldo Corsini | portò nel mondo i biscotti dell’Amiata

Ubaldo Corsini, fondatore di Corsini Bakery Dolci e Biscotti, è deceduto all’età di 75 anni. La sua passione ha portato i biscotti tipici dell’Amiata in molti paesi, esportando ricette tradizionali e innovando i metodi di produzione. La sua azienda, con sede a Castel del Piano, ha visto crescere il suo nome nel settore dolciario grazie alla qualità e alla cura artigianale. La notizia si diffonde tra i produttori locali e i clienti affezionati.

CASTEL DEL PIANO (GROSSETO) – E' morto Ubaldo Corsini, presidente di Corsini Bakery Dolci e Biscotti, la storica azienda dolciaria con sede a Castel del Piano, sul Monte Amiata, da dove esportava nel mondo. Aveva 88 anni. Già presidente di Confindustria Grosseto tra il 1993 e il 1997, l'azienda era stata fondata dal padre Corrado e dalla madre Solidea nel 1921 come piccolo forno di famiglia. Ubaldo ne aveva ereditato la passione da bambino, fino ad assumerne la gestione e renderla – dagli anni '80 – importante realtà industriale senza perdere i valori dell'artigianalità e degli ingredienti locali, con ricette tramandate di generazione in generazione e prodotti distribuiti in Italia e all'estero.