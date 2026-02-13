Incidente frontale tra camion e auto | morta una donna di 77 anni

Una donna di 77 anni ha perso la vita in un incidente frontale tra un camion e un’auto a San Polo di Piave. La collisione è avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio, quando il veicolo pesante e l’auto hanno impattato violentemente lungo la strada principale. La donna, che viaggiava a bordo dell’auto, è rimasta incastrata tra le lamiere e non ce l’ha fatta. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lei non c’era più nulla da fare.

SAN POLO DI PIAVE (TREVISO) - Incidente mortale nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio a San Polo dove si sono scontrati frontalmente un camion e un'automobile. Una donna di 77 anni è deceduta. I soccorsi Il frontale è avvenuto alle 17 in via Ormelle, all’altezza della rotatoria con via Romana. Ha coinvolto una Fiat Punto (condotta dalla donna poi deceduta) che percorreva la Sp34 con direzione San Polo e un camion che proveniva nella direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che tuttavia non hanno potuto far altro che constatare il decesso della conducente, oltre i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

