Addio a Laura Balbo | scompare la sociologa che ha letto il Paese

È scomparsa Laura Balbo, sociologa di rilievo nel panorama italiano, deceduta all’età di 92 anni. La sua carriera ha attraversato gran parte del ventesimo secolo, lasciando un’impronta significativa nel mondo accademico e politico del paese. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi, studenti e istituzioni che ne hanno riconosciuto il contributo alla sociologia e alla cultura nazionale.

Il mondo accademico e la politica italiana si sono spenti con la scomparsa di Laura Balbo, figura centrale della sociologia del Novecento, deceduta all’età di 92 anni. La notizia ha colpito profondamente l’Università di Ferrara, dove la studiosa aveva ricoperto il ruolo di preside della facoltà di Lettere e filosofia, lasciando un’impronta indelebile sia nella ricerca scientifica che nell’impegno civile nazionale. La comunità universitaria ferrarese ha espresso un dolore profondo per la perdita di una personalità che ha saputo coniugare con estrema coerenza l’attività di ricerca con la responsabilità pubblica. La rettrice Laura Ramaciotti, parlando a nome proprio e dell’intero Ateneo, ha manifestato il massimo cordoglio verso i familiari della defunta.🔗 Leggi su Ameve.eu

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