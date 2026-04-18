Addio a Giuseppe Fierro Ferrara una perdita che segna tre comunità

Questa mattina, in una chiesa di Mercato San Severino, si sono riunite molte persone provenienti da Forino, Montoro e Mercato San Severino per l'addio a Giuseppe Fierro Ferrara. La cerimonia funebre ha visto la partecipazione di familiari, amici e conoscenti che hanno condiviso il lutto per la scomparsa di una persona molto conosciuta nelle tre comunità. La salma è stata accompagnata all’interno della chiesa prima di essere sepolta.

FORINO — Questa mattina, in una chiesa di Mercato San Severino, si sono dati appuntamento in tanti. Gente di Forino, di Montoro, di Mercato San Severino. Persone che Giuseppe Fierro Ferrara lo conoscevano da anni, o che lo avevano incrociato una sola volta.Erano lì perché certe morti non si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Giove, lutto per la scomparsa di Marco: “Una perdita che ha sconvolto l’intera comunità” Ferrara e Febo sulla commissione d'inchiesta: “Grati per una presenza che segna un passaggio fondamentale per il futuro della città”Il sindaco di Chieti e il presidente del consiglio comunale pronti ad accogliere la missione della Commissione parlamentare presieduta dall’onorevole... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Addio a Giuseppe Fierro Ferrara, una perdita che segna tre comunità; Valle dell'Irno a lutto: Giuseppe non ce l'ha fatta, il cordoglio del Coordinamento di Libera a Salerno; Muore a 37 anni, la tragedia di Giuseppe: ondata di commozione sui social; Giuseppe Fierro Ferrara morto a 37 anni dopo aver lottato con forza contro un male incurabile: dolore tra Forino, Montoro e Mercato San Severino. Lascia una giovane vedova, sabato i funerali. Giuseppe Fierro Ferrara morto a 37 anni dopo aver lottato con forza contro un male incurabile: dolore tra Forino, Montoro e Mercato San Severino. Lascia una giovane vedova ...La notizia della morte di Giuseppe Fierro Ferrara ha colpito profondamente tre comunità diverse ma vicine tra loro: Forino, Montoro e Mercato San Severino. Aveva appena 37 anni, e proprio questa giova ... alphabetcity.it Valle dell'Irno a lutto: Giuseppe Fierro Ferrara stroncato da un brutto male a 37 anni, domani i funerali - facebook.com facebook