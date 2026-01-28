Ferrara e Febo sulla commissione d' inchiesta | Grati per una presenza che segna un passaggio fondamentale per il futuro della città

Domani Ferrara e Febo si preparano ad accogliere la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale hanno espresso gratitudine per la visita, che definiscono un passo importante per il futuro della città. La delegazione sarà guidata dall’onorevole Pino Bicchielli.

Il sindaco di Chieti e il presidente del consiglio comunale pronti ad accogliere la missione della Commissione parlamentare presieduta dall’onorevole Pino Bicchielli, prevista per giovedì Ferrara e Febo ritengono la presenza della commissione a Chieti “un passaggio fondamentale, perché ci consente di rappresentare direttamente ai commissari la gravità e la delicatezza di una vicenda che seguiamo dal primo giorno del nostro insediamento. Un problema di somma importanza, che coinvolge profondamente la vita di una parte della nostra comunità. Il nostro impegno è da sempre rivolto a dare risposte concrete alle famiglie rimaste senza una casa, a cittadini che vivono da troppo tempo nell’incertezza, con un futuro ancora tutto da scrivere.🔗 Leggi su Chietitoday.it

