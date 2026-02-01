Giove lutto per la scomparsa di Marco | Una perdita che ha sconvolto l’intera comunità

In un piccolo paese della zona, tutti piangono la perdita di Marco Settimni, morto in un incidente sulla Cassia. Il 39enne è stato vittima di un incidente stradale avvenuto vicino a Capranica. La comunità si stringe attorno alla famiglia e agli amici, ancora sconvolti dalla tragedia.

Una comunità in lutto per la scomparsa di Marco Settimni. Il trentanovenne è scomparso a seguito di un tragico incidente stradale lungo la Cassia, all’altezza del Comune di Capranica. Stava rientrando a Roma, dopo aver terminato il proprio lavoro. All’alba di sabato 31 gennaio l’impatto fatale con un bus della Cotral. Viaggiava insieme ad altri due colleghi. “L'amministrazione e i dipendenti del Comune in questo momento di dolore si stringono con affetto a Letizia, Alberto, Pier Luigi e tutti i familiari. Tutta la comunità giovese è al loro fianco nel cordoglio per la perdita del caro Marco”.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Marco Settimni

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Marco Settimni

