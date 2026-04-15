A tre giorni dalla sconfitta subita in trasferta, l'Adamant si prepara a disputare una partita importante contro Ravenna, in programma questa sera alle 20. La squadra cerca di reagire dopo il risultato negativo, con l'obiettivo di migliorare la classifica e evitare i playout. La sfida si presenta come un’occasione per i padroni di casa di risollevarsi e acquisire maggiore sicurezza in vista delle prossime gare.

A tre giorni dalla sconfitta di Piombino, che ha contribuito a rendere ancor più complicato l’obiettivo della salvezza diretta senza passare dai playout, l’Adamant torna in campo questa sera (ore 20.30) alla Bondi Arena per andare incontro a un altro bivio della propria stagione, col passare delle settimane sempre più travagliata. Al palasport salirà Ravenna, su cui Ferrara forse può ancora fare la corsa per il quattordicesimo posto, ma toccherà vincere stasera (e farlo magari ribaltando la differenza canestri, all’andata fu -15) altrimenti saranno ufficialmente spareggi. La situazione fisica continua però a peggiorare, perché per la gara di stasera rimane in fortissimo dubbio il play Stefano Pierotti, uscito dal campo per un infortunio alla caviglia nella sfida di Piombino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adamant, stringi i denti. Stasera derby con Ravenna

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