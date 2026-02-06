Schiacciato sotto una lastra Muore in ospedale un ingegnere di 57 anni Ferito al braccio il collega

Inizia con una tragedia una giornata di lavoro in un cantiere vicino a Milano. Un ingegnere di 57 anni è stato investito da una lastra d’acciaio mentre lavorava, rimanendo schiacciato. È stato portato in ospedale, ma le sue condizioni si sono aggravate e alla fine è deceduto. Il collega che era con lui ha riportato ferite al braccio ed è stato soccorso sul posto. La scena si è svolta in pochi attimi, lasciando tutti senza parole.

Una giornata di lavoro appena iniziata e immediatamente la tragedia: investito e travolto da una pesante lastra d'acciaio, muore un ingegnere 57enne. Si chiamava Craiu Dinu Florian, era di origine rumena e abitava con la famiglia a Treviglio, in Bergamasca. Trasportato al Policlinico di Zingonia subito dopo l'incidente, privo di coscienza e intubato, non è sopravvissuto che poche ore: le sue condizioni erano disperate. Con lui è rimasto ferito un collega e connazionale 54enne, medicato all'ospedale di Vimercate per ferite a un braccio ma non in condizioni critiche. Tutto è accaduto intorno alle otto del mattino in un capannone della Pris-Mag, storica azienda in via Castellazzo, nella zona industriale di Cambiago.

