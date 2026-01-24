Sicurezza | Il grido d' allarme del Siulp tra carenze d’organico e nuove sfide criminali

Il Siulp di Brindisi ha evidenziato, durante un incontro a Lecce, le criticità del settore sicurezza, sottolineando le carenze di organico e le nuove sfide criminali. Il segretario provinciale, Massimiliano Cesario, ha consegnato un dossier al deputato Claudio Stefanazzi, evidenziando la situazione delicata della sicurezza pubblica nella provincia di Brindisi. Un momento di confronto volto ad approfondire le problematiche e le possibili soluzioni.

In un incontro che si è svolto ieri (venerdì 23 gennaio) a Lecce, il segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp di Brindisi, Massimiliano Cesario, ha consegnato al deputato Claudio Stefanazzi (Pd) un dossier dettagliato sulla critica situazione della sicurezza pubblica nella provincia.

