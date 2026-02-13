La politica i vestiti nuovi dell’imperatore e il grido del sindaco Semperboni | Il re è nudo

Walter Semperboni, sindaco di Valbondione, si fa notare con un grido forte e diretto: “Il re è nudo”, mentre davanti alla comunità denuncia la scarsa trasparenza nei finanziamenti pubblici destinati ai progetti comunali. La sua protesta arriva dopo aver scoperto che alcuni fondi promessi sono stati ridimensionati senza spiegazioni chiare, un fatto che ha acceso le polemiche tra i cittadini. Semperboni, noto anche per i vestiti nuovi dell’imperatore che indossa con ironia, si posiziona così come il primo a mettere in discussione le promesse non mantenute dalla politica locale.

Walter Semperboni è il sindaco di Valbondione che è stato capace di ritagliarsi anche un bel ruolo di "personaggio". Un uomo che fa rumore, per intenderci. A volte è un chiasso assordante, altre è un campanello dell'allarme. Come in questo caso. Dopo la polemica del centro-destra contro la scelta del presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi, di indire le elezioni provinciali in un solo seggio e con un orario ridotto, nel silenzio assordante del Partito Democratico a difesa del vertice uscente dell'ente di via Tasso, arriva lui: il buon Walter. La butta lì come quelle teiere del curling di cronaca olimpica.