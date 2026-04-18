Acqua potabile anche in tutto il territorio di Spoltore e a Silvi | ufficializzati i risultati delle ultime analisi

La Asl di Pescara ha comunicato che l'acqua potabile è stata confermata in tutto il territorio comunale di Spoltore e anche a Silvi, dopo aver ufficializzato i risultati delle ultime analisi. Le verifiche riguardano i parametri di sicurezza e qualità dell'acqua distribuita nelle due aree, confermando che rispettano gli standard di legge. Le autorità locali continueranno a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

La Asl di Pescara ha ufficializzato la potabilità dell'acqua in tutto il territorio comunale di Spoltore. L'annuncio è stato dato a seguito dei risultati degli ultimi campionamenti: ricordiamo che il 17 aprile erano rimaste delle zone dove non vi erano ancora i risultati definitivi dei.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Acqua potabile a Silvi, ma solo bollita: scatta l’ordinanza del sindacoTeramo - Dopo i lavori sulla rete idrica e i primi esiti delle analisi, torna l’utilizzo dell’acqua a Silvi ma con obbligo di bollitura in via... La Asl: "L'acqua torna potabile a Pescara e in provincia, fanno eccezione alcune zone di Spoltore"Torna potabile l’acqua in gran parte del territorio pescarese dopo il maxi intervento sulla condotta “Giardino”. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Stop all'acqua per 48 ore, come prepararsi e cosa fare dopo il ripristino: tutte le regole da seguire [VIDEO]; Acqua potabile anche a Pescara e Montesilvano, a Spoltore ripristino parziale; Chieti si prepara ad affrontare due giorni senz'acqua: autobotti e punti di rifornimento; Un nuovo filtro elimina il 98% delle PFAS dall’acqua potabile. Acqua potabile, verso la normalizzazione anche nel ChietinoA Chieti il divieto resta per le utenze servite dal serbatoio Colle Marconi, mentre una verifica riguarda anche l’ospedale SS. Annunziata, dove è stato registrato un valore elevato di torbidità Si r ... abruzzoindependent.it Lavori su rete idrica, nel Pescarese acqua tornata potabile in 8 ComuniSono ancora in corso le analisi microbiologiche sui campioni di acqua dopo la conclusione del maxi intervento Aca sulla condotta 'Giardino', durato due giorni, che ha reso necessaria, in Abruzzo, la s ... ansa.it Il 17 aprile 2026, l’esercito israeliano ha ucciso due autisti dell’UNICEF, l’agenzia ONU per l’infanzia, impegnati nel trasporto di acqua potabile a Gaza. UNICEF ha dichiarato di essere “indignato” per l’uccisione dei due autisti e ha espresso cordoglio per le vit x.com A seguito delle comunicazioni Asl revocata ordinanza: acqua potabile anche a Chieti, ad esclusione di determinate vie. Attesi nuovi prelievi e risultati in alcune zone della città. facebook