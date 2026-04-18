Acqua potabile a Silvi ma solo bollita | scatta l’ordinanza del sindaco

A Silvi, l’acqua potabile è nuovamente disponibile, ma si può bere solo dopo averla fatta bollire. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che vieta il consumo diretto dell’acqua di rete fino a nuove comunicazioni. Questa decisione è stata presa a seguito di lavori sulla rete idrica e dei risultati delle analisi effettuate, che hanno evidenziato la presenza di eventuali contaminanti. La misura resterà in vigore fino a ulteriori controlli e verifiche.

Teramo - Dopo i lavori sulla rete idrica e i primi esiti delle analisi, torna l’utilizzo dell’acqua a Silvi ma con obbligo di bollitura in via cautelativa Torna formalmente potabile l’acqua nel comune di Silvi, ma con una importante limitazione: potrà essere utilizzata solo dopo una bollitura di almeno 10 minuti. È quanto stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Scordella, adottata a seguito delle comunicazioni ufficiali della Asl di Teramo sugli esiti delle analisi effettuate dopo i lavori sulla rete. Il provvedimento arriva al termine del maxi intervento eseguito dall’Aca sulla condotta “Giardino”, che nei giorni scorsi aveva comportato la sospensione dell’erogazione idrica in diversi territori.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Acqua potabile a Silvi, ma solo bollita: scatta l’ordinanza del sindaco Notizie correlate Polemiche sui social per l'ordinanza del Comune di Silvi sull'acqua: "Potabile solo previa bollitura"Ha scatenato commenti e critiche l'ordinanza firmata dal sindaco di Silvi Andrea Scordella per quanto riguarda la potabilità dell'acqua a Silvi. Leggi anche: Acqua non potabile: ordinanza del sindaco e autobotti sul territorio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Intervento sull’acquedotto; Stop all’acqua a Silvi: lavori sulla rete il 13 e 14 aprile; Stop all'acqua per 48 ore, come prepararsi e cosa fare dopo il ripristino: tutte le regole da seguire [VIDEO]; Aggiornamento servizio idrico. Polemiche sui social per l'ordinanza del Comune di Silvi sull'acqua: Potabile solo previa bollituraNel comune della costa teramana è in vigore un'ordinanza del pomeriggio del 17 aprile che vincola la potabilità dell'acqua alla bollitura ... ilpescara.it Sospensione idrica Silvi: acqua potabile solo se bollitaDei 19 comuni interessati dalla sospensione idrica, Silvi è l’unico del Teramano. rete8.it Conosci la vera differenza tra acqua potabile e acqua minerale Se hai qualche dubbio Acqua Lete te lo spiega in modo semplice semplice su: https://acqualete.it/magazine/acqua-minerale-e-acqua-potabile-cosa-cambia/ #AcquaLete #AcquaMinerale # - facebook.com facebook A Pescara acqua potabile x.com