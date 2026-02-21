Acqua non potabile | ordinanza del sindaco e autobotti sul territorio

Il sindaco di Castel Giorgio, Andrea Garbini, ha deciso di vietare l’uso dell’acqua potabile dopo aver riscontrato problemi di qualità. La causa riguarda un inquinamento che ha coinvolto il sistema idrico comunale, portando alla necessità di distribuire acqua tramite autobotti. La misura riguarda tutto il territorio, fatta eccezione per la frazione di Casa Perazza, dove l’acqua resta potabile. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza dei residenti.

Situazione emergenziale nel comune di Castel Giorgio in provincia di Terni. Il sindaco Andrea Garbini ha firmato un'ordinanza di non potabilità dell'acqua, per tutto il territorio comunale, esclusa la frazione di Casa Perazza. In particolare l'Usl Umbria 2 ha evidenziato la non conformità nei.