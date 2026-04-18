Polemiche sui social per l' ordinanza del Comune di Silvi sull' acqua | Potabile solo previa bollitura

L'ordinanza del Comune di Silvi, firmata dal sindaco, che indica la necessità di far bollire l’acqua prima del consumo, ha suscitato numerosi commenti sui social. La misura riguarda la potabilità dell’acqua distribuita nella zona e ha generato reazioni di cittadini e utenti online. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le modalità di utilizzo dell’acqua potabile nel territorio comunale.

Ha scatenato commenti e critiche l'ordinanza firmata dal sindaco di Silvi Andrea Scordella per quanto riguarda la potabilità dell'acqua a Silvi. L'ordinanza, in vigore dal pomeriggio del 17 aprile revoca solo parzialmente quella precedente che, come in tutti i comuni interessati dalla maxi.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Acqua non potabile, scatta il divieto a Vasto Marina e sulla costa: stop anche dopo bollituraDivieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari lungo la costa tra Vasto, San Salvo e Montenero di Bisaccia. Leggi anche: Acqua non potabile: ordinanza del sindaco e autobotti sul territorio Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Metà Abruzzo senza acqua per due giorni: cosa sta succedendo; Frana. Silvi, la Giunta contro le accuse social: via libera alla querela. Polemiche sui social per l'ordinanza del Comune di Silvi sull'acqua: Potabile solo previa bollituraNel comune della costa teramana è in vigore un'ordinanza del pomeriggio del 17 aprile che vincola la potabilità dell'acqua alla bollitura ... ilpescara.it SILVI, REVOCA PARZIALE DELL’ORDINANZA SULL’ACQUA: CONSENTITO L’USO SOLO DOPO BOLLITURAParziale revoca dell’ordinanza emanata lo scorso 10 aprile riguardante il consumo di acqua potabile nel Comune di Silvi. Il provvedimento arriva a seguito dei nuovi controlli eseguiti dalla Asl di Ter ... certastampa.it Frana di Silvi: risorse disponibili, interventi in corso e monitoraggio Riunione operativa in Comune facebook