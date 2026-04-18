Acqua a km 0 | il modello toscano conquista Roma con il franchising

Un nuovo modello di gestione dell’acqua, nato in Toscana, sta arrivando a Roma attraverso un sistema di franchising. L’imprenditoria pratese ha avviato un’espansione che mira a portare il metodo di distribuzione idrica della regione anche nel capoluogo, con l’obiettivo di ampliare le sue attività e consolidare la presenza nel settore. La scelta di Roma rappresenta un passo importante per questa strategia di crescita.

L’imprenditoria pratese punta al cuore della Capitale con l’espansione del modello di gestione idrica locale. Puntoacqua Italia, realtà guidata da Francesco Muto, ha siglato un accordo per portare il proprio sistema di trattamento delle acque potabili nel Lazio attraverso l’apertura del primo franchising romano, dopo aver già consolidato la presenza a Milano. Il passaggio verso la nuova sede capitolina è affidato a Matteo Brancaccia e Valerio D’Angelo. I due imprenditori hanno l’incarico di trasferire a Roma la metodologia operativa già testata in altre zone d’Italia. Per assicurare che il servizio mantenga gli stessi standard qualitativi su scala nazionale, l’azienda ha dato il via proprio in questi giorni a Prato con un programma di formazione intensiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acqua a km 0: il modello toscano conquista Roma con il franchising Notizie correlate Calcio femminile: il modello torinese conquista l’Europa con Erasmus+Il Cit Turin LDE ha ottenuto un finanziamento europeo tramite il programma Erasmus+ Sport per lanciare Dalle classi al campo, un progetto che... Il Bsc Arezzo conquista il titolo toscano di Baseball5 e vola alle semifinali nazionaliIl Bsc Arezzo conquista il titolo toscano di Baseball5 superando il Nuove Pantere Lucca nella finale regionale e centrando così la qualificazione... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sicurezza in acqua, a Varese una giornata di prevenzione; Non c'è pace lungo la provinciale 414: ennesima perenne perdita d'acqua; Agrate, pronta la Water Plaza: ecco la piazza spugna che salva la città dagli allagamenti. La crisi in Medio Oriente rischia di tradursi rapidamente in un aumento dei prezzi anche per beni di largo consumo come l’acqua minerale. Secondo le stime, una bottiglia da un litro e mezzo potrebbe costare a breve fino a cinque o sei centesimi in più. Un rinc facebook Il 17 aprile 2026, l’esercito israeliano ha ucciso due autisti dell’UNICEF, l’agenzia ONU per l’infanzia, impegnati nel trasporto di acqua potabile a Gaza. UNICEF ha dichiarato di essere “indignato” per l’uccisione dei due autisti e ha espresso cordoglio per le vit x.com