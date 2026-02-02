Roma Onorato | a Fontana Trevi esperienza memorabile prima era caos

A Roma, l’assessore al Turismo Alessandro Onorato ricorda la Fontana di Trevi come un’esperienza memorabile, anche se in passato era molto diversa. Prima del restyling, la zona era invasa da turisti e spesso si verificavano borseggi. Ora, invece, la fontana appare più aperta e meno affollata, e l’atmosfera è più tranquilla.

La Fontana di Trevi, uno dei simboli più iconici di Roma, è stata descritta dall’assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, come un luogo che in passato era caratterizzato da un elevato affollamento e da un significativo tasso di borseggi. “Era comune vedere turisti entrare con i gelati e persino fare pediluvi o nuotate”, ha dichiarato Onorato durante un sopralluogo effettuato in occasione dell’entrata in vigore del biglietto per accedere alla Fontana. Garantire Esperienze Memorabili per il Turismo. “Abbiamo il dovere di garantire esperienze memorabili, assicurando la vivibilità del turismo e la convivenza tra turisti e residenti di Roma”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

L’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale commenta il 2025, analizzando i progressi e le sfide della città.

