Prima dello spettacolo improvvisato alla Fontana di Trevi, un video mostra l’artista Achille Lauro mentre canta insieme all’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del comune di Roma. L’assessore ha condiviso il filmato sui social network, accompagnando l’immagine con la didascalia “Achille scalda la voce per Roma”. La performance si è svolta in un contesto di attesa prima dell’evento pubblico.

“Achille scalda la voce per Roma”. L’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del comune capitolino Alessandro Onorato, ha pubblicato sui social un video prima dello show a sorpresa di Achille Lauro alla Fontana di Trevi. Nelle immagini si vede l’artista cantare con Onorato il brano “Amor”. Sit-in di Forza Italia a Milano pro-integrazione. Atrous: "Basta con la politica da influencer" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Achille Lauro, prima dello show alla Fontana di Trevi canta con l'assessore Onorato

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Achille Lauro incanta Roma: show a sorpresa alla Fontana di Trevi #achillelauro x.com

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