Achille Lauro prima dello show alla Fontana di Trevi canta con l' assessore Onorato
Prima dello spettacolo improvvisato alla Fontana di Trevi, un video mostra l’artista Achille Lauro mentre canta insieme all’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del comune di Roma. L’assessore ha condiviso il filmato sui social network, accompagnando l’immagine con la didascalia “Achille scalda la voce per Roma”. La performance si è svolta in un contesto di attesa prima dell’evento pubblico.
“Achille scalda la voce per Roma”. L’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del comune capitolino Alessandro Onorato, ha pubblicato sui social un video prima dello show a sorpresa di Achille Lauro alla Fontana di Trevi. Nelle immagini si vede l’artista cantare con Onorato il brano “Amor”. Sit-in di Forza Italia a Milano pro-integrazione. Atrous: "Basta con la politica da influencer" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
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Achille Lauro incanta Roma: show a sorpresa alla Fontana di Trevi #achillelauro x.com
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