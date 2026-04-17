Oggi, 17 aprile 2026, viene pubblicata una versione speciale del progetto musicale di Achille Lauro, intitolata Comuni Immortali. Si tratta di un’ulteriore evoluzione del suo percorso artistico, che continua a espandersi e a sperimentare nuovi approcci. La release rappresenta un passo importante nella sua carriera, con l’obiettivo di coinvolgere nuovi ascoltatori e consolidare la presenza negli stadi.

L’universo musicale di Achille Lauro si prepara a una nuova espansione con l’uscita, prevista proprio oggi 17 aprile 2026, della versione speciale denominata Comuni Immortali. Il progetto, già disponibile per il preordine su tutti i canali digitali, segna il compimento di un percorso iniziato esattamente un anno fa con il disco Comuni Mortali, trasformando quello che era un insieme di dediche private in una narrazione più vasta e condivisa. Il passaggio dal vecchio al nuovo capitello discografico non è solo una questione di titoli, ma rappresenta un’evoluzione profonda nella scrittura dell’artista. Se la precedente opera si concentrava su legami intimi, toccando temi come la propria città, gli affetti familiari e l’amore, questa nuova edizione punta a proiettare quegli stessi sentimenti verso una dimensione collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Achille Lauro: nasce Comuni Immortali, l’evoluzione verso gli stadi

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