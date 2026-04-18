Achille Lauro incanta il pubblico a Fontana di Trevi | IL VIDEO

Achille Lauro ha sorpreso il pubblico romano con un'esibizione improvvisa alla Fontana di Trevi, condividendo via Instagram alcune parole che hanno aumentato l'aspettativa tra i fan. La sua apparizione ha attirato numerosi spettatori lungo la celebre fontana, trasformando la zona in un palcoscenico all'aperto. L'evento ha generato entusiasmo tra i presenti, che hanno assistito a un momento inaspettato durante una serata di musica e sorpresa.

“Roma, ho una sorpresa per te”. Sono bastate poche parole, affidate alle stories di Instagram, per scatenare l'attesa dei fan di Achille Lauro che ha trasformato, Roma in un grande palcoscenico all'aperto con un'apparizione a sorpresa alla Fontana di Trevi. Lauro De Marinis, è tornato, in uno dei luoghi più suggestivi della città, dove aveva girato il video del brano “Incoscienti Giovani” ad un anno di distanza dall'uscita dell'album “Comuni Mortali” per presentare una nuova edizione del disco a cui si aggiungono tre inediti: “La via dei guai”, “La città degli angeli”, “Comuni Immortali”. ( nel video) “Un pianoforte, le chitarre e la voce...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Achille Lauro incanta il pubblico a Fontana di Trevi | IL VIDEO Notizie correlate Achille Lauro emoziona Roma: il concerto segreto a Fontana di Trevi | VIDEOA mezzanotte ieri Achille Lauro ha fatto un concerto segreto e gratuito a Fontana di Trevi: un centinaio di persone accorse per celebrare l'uscita... Leggi anche: Il concerto "segreto" di Achille Lauro a Fontana di Trevi Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Achille Lauro incanta i fan a Roma: Ma ora sogno Los Angeles; In ogni giorno vissuto: Eduardo De Felice presenta il nuovo album (in vinile) da Napule’s Power; Papaveri rossi: una storia vera al Teatro Vittoria; Esercizi di stile, il gioco delle variazioni al teatro Libero. Achille Lauro incanta i fan a Roma: Ma ora sogno Los AngelesShow a sorpresa a Fontana di Trevi per il nuovo disco Comuni immortali. A giugno i live gli stadi, il tour nel 2027 e l’addio a X Factor ... repubblica.it Achille Lauro, concerto a sorpresa a Fontana di Trevi. E dopo Comuni Immortali, sogna (ancora) un duetto con MinaUno show a sorpresa nel cuore della sua città: così Achille Lauro ha consacrato il ritorno in musica con l'uscita di Comuni Immortali, il repackage che lo riporta sul palco ... libero.it Achille Lauro ha trasformato Roma in un grande palcoscenico all’aperto con un’apparizione a sorpresa alla Fontana di Trevi. Tutto era stato preannunciato da un messaggio criptico pubblicato sui social -“questa notte evento segreto, posti limitatissimi” - che h - facebook.com facebook Achille #Lauro incanta #Roma. Concerto a sorpresa davanti alla Fontana di #Trevi per il lancio di Comuni immortali, edizione speciale del disco uscito un anno fa. “Nelle canzoni ci sono le mie storie – dice – la musica è sincerità”. #Tg1 Flavia Lorenzoni x.com