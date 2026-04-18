Achille Lauro emoziona Roma | il concerto segreto a Fontana di Trevi | VIDEO

A mezzanotte di ieri, un concerto improvvisato si è svolto a Fontana di Trevi, con la partecipazione di circa cento persone. L’evento era gratuito e si è tenuto senza annunci ufficiali, per celebrare l’uscita del nuovo album. Tra gli spettatori presenti, alcuni hanno condiviso sui social video e immagini dell’evento. L’artista ha eseguito alcuni brani dal vivo davanti alla fontana, attirando l’attenzione dei presenti.

A mezzanotte ieri Achille Lauro ha fatto un concerto segreto e gratuito a Fontana di Trevi: un centinaio di persone accorse per celebrare l'uscita dell'album Comuni Immortali Ieri pomeriggioAchille Lauroaveva annunciato una sorpresa per i suoi fan, un concerto in una location segreta solo per pochissimi, totalmente gratuito. Fino a mezz’ora prima non è stata data notizia del posto ma poi ieri sera sono iniziati a comparire video di un concerto all’aperto con sotto uno sfondo meraviglioso, quello dellaFontana di Trevi.La stessa location dove l’artista ha girato il videoclip diIncoscienti giovanicon Celeste Dalla Porta. Ieri seraLauroè tornato in questa splendida cornice e con pochi musicisti ha incantato i presenti sulle note di alcune delle sue canzoni più celebri, un modo anche per festeggiare l’uscita diComuni mortali.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Achille Lauro emoziona Roma: il concerto segreto a Fontana di Trevi | VIDEO Achille Lauro a Roma canta “Perdutamente” Notizie correlate Leggi anche: Il concerto "segreto" di Achille Lauro a Fontana di Trevi Leggi anche: Achille Lauro scalda la voce con l'assessore Onorato prima del concerto "segreto" a Fontana di Trevi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Achille Lauro, colpo da maestro: l'arte del vuoto pieno dietro l'addio a X Factor. Comuni Immortali genera nuova attesa e lo riporta in tour; Achille Lauro annuncia a sorpresa evento segreto per stasera a Roma; Andrea Accomazzo: Che emozione vedere i nostri satelliti girare attorno alla Luna; Achille Lauro lascia X Factor per amore impossibile e nuovi progetti. Roma, notte magica alla Fontana di Trevi: Achille Lauro spiazza i fan con uno show segreto (VIDEO)ROMA – Una notte inattesa, quasi cinematografica, nel cuore della Capitale. Achille Lauro ha sorpreso fan e curiosi con un’esibizione improvvisata davanti ... etrurianews.it Achille Lauro, spettacolo a sorpresa alla Fontana di Trevi. Le foto più belle dello showAchille Lauro ha incantato Roma nella notte tra venerdì 17 aprile e sabato 18 aprile con uno spettacolo a sorpresa nella splendida cornice della Fontana di ... lapresse.it Achille Lauro ha trasformato Roma in un palcoscenico a cielo aperto con un evento a sorpresa alla Fontana di Trevi. L’artista aveva anticipato l’iniziativa con un messaggio criptico sui social — “questa notte evento segreto, posti limitatissimi” — alimentando cu facebook Il concerto "segreto" di Achille Lauro a Fontana di Trevi ift.tt/LUIKH1B x.com