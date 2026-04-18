Achille Lauro conquista Trevi | show improvvisato e nuovo disco

Achille Lauro ha scelto la Fontana di Trevi come scenario per un evento speciale, esibendosi in uno show improvvisato. L'artista, 35 anni, ha anche annunciato il rilascio del suo nuovo disco, collegandolo alla celebrazione del primo anniversario del suo progetto discografico intitolato Comuni mortali. La performance ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, creando un momento inaspettato nel centro storico.

Il 35enne Achille Lauro ha trasformato la Fontana di Trevi in un palcoscenico improvvisato per celebrare il primo anniversario del suo progetto discografico Comuni mortali. L’evento, annunciato dal cantante con un messaggio enigmatico sui canali social, si è svolto tra la folla dei fan che hanno assistito alla performance serale in uno dei punti più iconici della capitale. La dinamica dello show improvvisato e i legami istituzionali. L’esibizione non è stata solo un momento musicale, ma un evento che ha coinvolto direttamente le autorità cittadine. Il cantautore ha espresso la sua gratitudine verso il Sindaco Gualtieri e l’Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda, Onorato, sottolineando il rapporto di amicizia con quest’ultimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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