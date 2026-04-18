Il 15 aprile 2026, durante un confronto pubblico, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista ha illustrato le principali linee di azione della sinistra in vista delle prossime elezioni. Ha annunciato l’intenzione di costruire un fronte unito per opporsi alle politiche della destra, ponendo al centro del dibattito temi come il salario e la pace. La proposta punta a rafforzare la coesione tra le forze di sinistra in un momento di tensioni politiche.

Durante il confronto registrato mercoledì 15 aprile 2026, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Acerbo, ha delineato le strategie della sinistra in vista delle prossime sfide elettorali, ipotizzando la creazione di un fronte comune per contrastare l’azione della destra. L’intervista, condotta da De Fortuna, ha esplorato i nodi cruciali che collegano la politica interna alla gestione dei grandi equilibri internazionali. L’agenda proposta da Acerbo tocca direttamente il portafoglio dei cittadini, mettendo al centro temi come il salario, il reddito e la necessità di interventi strutturali sul welfare e sulla finanza pubblica. La visione del segretario punta a una revisione del sistema fiscale e delle tasse, cercando soluzioni concrete per i lavoratori precari e soffre l’attuale impatto dell’inflazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acerbo: fronte comune contro la destra, salario e pace al centro

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