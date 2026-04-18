Martedì pomeriggio, nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna, si svolgerà il convegno intitolato “Accesso al credito: percorsi e strumenti per le Pmi”. L’evento, organizzato da Confcommercio Umbria con la collaborazione della delegazione del Trasimeno, inizierà alle 14.30. L’iniziativa si concentrerà sulle modalità di accesso al credito per le piccole e medie imprese, offrendo approfondimenti e strumenti pratici.

CASTIGLIONE DEL LAGO - Martedì a partire dalle 14.30, la Sala del Teatro di Palazzo della Corgna ospiterà il convegno “Accesso al credito: percorsi e strumenti per le Pmi“, un’iniziativa promossa da Confcommercio Umbria in sinergia con la delegazione del Trasimeno. L’obiettivo dell’incontro è fornire risposte concrete alle piccole e medie imprese del territorio, impegnate in una fase congiunturale in cui ottenere liquidità richiede una preparazione tecnica che va oltre la semplice analisi del fatturato. Il sistema bancario ha infatti adottato parametri di valutazione sempre più complessi e meno immediati per gli imprenditori. L’appuntamento...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accesso al credito, il convegno. L’iniziativa di Confcommercio

Tra crisi globali,AI e minacce invisibili: imprese sempre più vulnerabili, convegno in Confindustria

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