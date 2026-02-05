Zes arrivano due importanti novità | l' accesso al credito facilitato e il bonus assunzioni

Il Governo ha approvato due nuove misure per la Zes Unica, che coinvolge anche le Marche. Ora le imprese avranno accesso più facile al credito e potranno usufruire di un bonus per le assunzioni. Le novità puntano a sostenere investimenti e creare più posti di lavoro nella zona.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.