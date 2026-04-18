Accadde oggi | 18 aprile nasce la discussa Lucrezia Borgia

Il 18 aprile si ricorda la nascita di Lucrezia Borgia, figura nota del Rinascimento. Figlia illegittima di un papa, era conosciuta per la sua bellezza notevole e per la cultura approfondita. La sua vita è spesso al centro di dibattiti storici, e rimane una figura che ha suscitato interesse e spesso controversie nel corso dei secoli.

Lucrezia Borgia, discussa dama del Rinascimento, vantava una bellezza sconvolgente ed era una donna di grande fascino. Nacque a Subiaco, vicino Roma, il 18 aprile 1480. Fu una figura molto contestata in quanto figlia illegittima del futuro papa Alessandro VI e di Vannozza Catanei, sorella di Cesare Borgia. Ricevette un’ottima istruzione e la sua cultura fu molto vasta: imparò l’italiano, il latino, lo spagnolo, il francese, studiò musica e danza, disegno e ricamo. A undici anni il padre la promise a ben due pretendenti spagnoli, ma diventato pontefice usò la figlia per stringere alleanze politiche con casati strategicamente importanti. Venne data in sposa a Giovanni Sforza, vicario del papa a Pesaro, quando aveva solo 13 anni.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 18 aprile, nasce la discussa Lucrezia Borgia Notizie correlate Accadde oggi: 7 aprile, a Pontida nasce la Lega LombardaLa tradizione racconta che il 7 aprile 1167, presso l’abbazia di Pontida, vicino a Bergamo, con il celebre giuramento che prevedeva di non fare... Leggi anche: Accadde oggi: 18 febbraio, nasce il Divin codino Roberto Baggio