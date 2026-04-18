Accadde oggi | 18 aprile nasce la discussa Lucrezia Borgia

Da fremondoweb.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 aprile si ricorda la nascita di Lucrezia Borgia, figura nota del Rinascimento. Figlia illegittima di un papa, era conosciuta per la sua bellezza notevole e per la cultura approfondita. La sua vita è spesso al centro di dibattiti storici, e rimane una figura che ha suscitato interesse e spesso controversie nel corso dei secoli.

Lucrezia Borgia, discussa dama del Rinascimento, vantava una bellezza sconvolgente ed era una donna di grande fascino. Nacque a Subiaco, vicino Roma, il 18 aprile 1480. Fu una figura molto contestata in quanto figlia illegittima del futuro papa Alessandro VI e di Vannozza Catanei, sorella di Cesare Borgia. Ricevette un’ottima istruzione e la sua cultura fu molto vasta: imparò l’italiano, il latino, lo spagnolo, il francese, studiò musica e danza, disegno e ricamo. A undici anni il padre la promise a ben due pretendenti spagnoli, ma diventato pontefice usò la figlia per stringere alleanze politiche con casati strategicamente importanti. Venne data in sposa a Giovanni Sforza, vicario del papa a Pesaro, quando aveva solo 13 anni.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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