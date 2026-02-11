Abusi sessuali non c’è conferma | assolto giovane

Un giovane è stato assolto dall’accusa di aver costretto una minorenne a un rapporto orale in pubblico. La vicenda aveva sollevato molte polemiche, ma alla fine la procura non ha trovato prove sufficienti per confermare l’accusa. Il ragazzo, dopo il processo, ha potuto tornare libero in attesa di eventuali altri sviluppi.

Violenza sessuale su una minorenne per averla indotto a praticargli un rapporto orale su una pubblica via. Questa la gravissima accusa per la quale è finito sotto processo un ragazzo che all'epoca dei fatti, avvenuti a San Benedetto il 17 febbraio 2024, aveva 23 anni. Al termine del processo celebrato davanti al tribunale di Ascoli il giovane è stato assolto. A denunciare lui era stata la madre della ragazza, una 14enne alle prese con problemi di salute psichica e fisica tanto da essere in cura presso una psicologa. La donna ha riferito di una passeggiata che la figlia stava facendo in centro con un conoscente e che aveva appuntamento con loro per andare a pranzo insieme.

Un professore di 65 anni, accusato di aver baciato una studentessa di 16 anni, è stato assolto in appello.

Un infermiere di 37 anni di Riolo Terme ha patteggiato una pena di due anni di reclusione con sospensione per presunti abusi sessuali su una giovane all’interno di una clinica psichiatrica.

