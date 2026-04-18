Abusi e revenge porn allarme minori in Veneto | Il 30% è vittima dei bulli

In Veneto, si registrano preoccupanti dati riguardanti i minori: circa il 30% delle vittime di abusi e revenge porn sono anche state coinvolte in episodi di bullismo e cyberbullismo. I disturbi neuropsichici tra i giovani sono in crescita e si osserva un aumento costante dei casi di bullismo, sia tradizionale che digitale. Inoltre, si riscontrano problematiche specifiche per i minori stranieri presenti nella regione.

I disturbi neuropsichici sono in «sensibile aumento», i casi di bullismo e cyberbullismo risultano in «costante incremento», le problematiche riguardanti i minori stranieri non accompagnati «continuano a destare allarme». È emergenza in Veneto per i bambini e i ragazzi: a documentarla è la relazione 2025 dell’avvocato Mario Caramel, nella veste di Garante regionale dei diritti della persona, che esercita una specifica funzione anche per l’infanzia e l’adolescenza. Il documento è stato presentato alla commissione Affari istituzionali di Palazzo Ferro Fini, ma dovrà ricevere pure il parere della Sanità. DISTURBI E MALTRATTAMENTI Diverse urgenze evidenziate attengono infatti alla sfera della salute: disturbi dell’alimentazione, dell’umore e del comportamento, schizofrenia, condotte autolesive e tentativi di suicidio.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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